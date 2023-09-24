Военное обозрение

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Украинские ресурсы назвали «спекуляцией» заявление генерала Тарнавского о якобы прорыве российской обороны под Вербовым

Украинские ресурсы назвали «спекуляцией» заявление генерала Тарнавского о якобы прорыве российской обороны под Вербовым

Украинские войска продолжают контрнаступление и якобы сумели добиться успехов, "прорвав" российскую оборону под Вербовым.

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