Экспортеры зерна РФ сосредоточатся на Ближнем Востоке и Северной Африке

Отказ Турции от импорта пшеницы не повлияет на российский экспорт, поскольку отечественные поставщики намерены сосредоточиться на рынках Ближнего Востока, Северной Африки, а также Индии и Китая, где открываются широкие перспективы по зерновым культурам, сообщили в Министерстве сельского хозяйства Российской Федерации.
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