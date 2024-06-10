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Экспортеры зерна РФ сосредоточатся на Ближнем Востоке и Северной Африке

Экспортеры зерна РФ сосредоточатся на Ближнем Востоке и Северной Африке

Отказ Турции от импорта пшеницы не повлияет на российский экспорт, поскольку отечественные поставщики намерены сосредоточиться на рынках Ближнего Востока, Северной Африки, а также Индии и Китая, где открываются широкие перспективы по зерновым культурам, сообщили в Министерстве сельского хозяйства Российской Федерации.

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