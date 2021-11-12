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В Забайкалье отмечен рост числа зараженных коронавирусом

В Забайкалье отмечен рост числа зараженных коронавирусом

Эпидемиологическая ситуация по коронавирусу в Забайкальском крае остается напряжённой. Как сообщает оперативный штаб 12 ноября 2021 года, за минувшие сутки общее число подтверждённых случаев SARS-CoV-2 увеличилось до 81 651, (+367 за сутки).

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