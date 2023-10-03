23 ПРЕДМЕТА ИЗ ПРОШЛОГО, по которым трудно понять, что это такое

Подборка вещей, глядя на которые возникает только один вопрос: «Это вообще ЧТО»?!1. Костюм для охоты на медведяЭта странноватая конструкция, превращающая человека в подобие рыбы-шара, — костюм сибирского охотника на медведей или смельчака, участвующего в борьбе с медведем.
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