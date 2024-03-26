Актуальны ли сайты сегодня?

Пост будет выглядеть невыносимо банально, ведь я занимаюсь сайтами и рекламирую свои услуги, конечно же сайты будут актуальными…👨‍✈️ Всё же я уверен, что многие не до конца понимают почему сайты актуальны, ведь есть социальные сети, где можно продвигаться, есть маркетплейсы, где можно продвигать свои товары, есть агрегаторы услуг и т.