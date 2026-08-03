Галузин: РФ не передавала через Казахстан сигналов Западу по Украине

Москва не направляла через Казахстан никаких посылов западным странам по украинскому урегулированию. Об этом в рамках III Российско-казахстанского медиафорума сообщил замглавы МИД РФ Михаил Галузин, чьи слова приводит ТАСС.
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