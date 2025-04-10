Забирала зарплаты сотрудников: на экс-директора дома творчества в Нижегородской области завели дела

ДИВЕЕВСКИЙ ОКРУГ, 10 апреля, ФедералПресс. После прокурорской проверки в учреждении допобразования «Дом творчества» Дивеевского муниципального округа следователи возбудил против бывшего директора уголовные дела по статьям о превышении должностных полномочий и мошенничестве, совершенном с использованием служебного положения.