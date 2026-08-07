Воропаева предложила платную школу для мигрантов и столкнулась с травлей

После слов о детях мигрантов депутату начали массово угрожать в соцсетях.Депутат Мосгордумы Мария Воропаева оказалась в центре скандала после заявления о необходимости изменить подход к обучению детей мигрантов.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии