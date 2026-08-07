Царьград
ГЛАВНАЯЛЕНТАНОВОСТИСТАТЬИВидео
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Царьград

7 581 подписчик

Воропаева предложила платную школу для мигрантов и столкнулась с травлей

Воропаева предложила платную школу для мигрантов и столкнулась с травлей

После слов о детях мигрантов депутату начали массово угрожать в соцсетях.Депутат Мосгордумы Мария Воропаева оказалась в центре скандала после заявления о необходимости изменить подход к обучению детей мигрантов.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
ШКИПЕР
Для мигрантов, не имеющих гражданства РФ и ихдетей всё должно быть платным : мед.обслуживание, детсады , обучение, но при одном условии ,дети не владеющие или плохо владеющие русским языком в д/сады и школы не принимаются.
Ответить
1 м.