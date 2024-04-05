В Китае назвали уловкой слова Зеленского про переговоры

Высказывания президента Украины Владимира Зеленского о возможности переговоров с Россией без условия о границе 1991 года представляют собой уловку, с помощью которой украинский лидер пытается оказать давление на Запад.
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