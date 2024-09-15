Русский музей предупредил о закрытии нескольких залов Михайловского дворца

В связи с подготовкой выставки к 225-летию со дня рождения Карла Брюллова Пресс-служба Государственного Русского музея сообщает о закрытии с 16 сентября по 17 октября нескольких залов Михайловского дворца в связи с подготовкой выставки к 225-летию со дня рождения Карла Брюллова.