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Петербургский дневник

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Русский музей предупредил о закрытии нескольких залов Михайловского дворца

Русский музей предупредил о закрытии нескольких залов Михайловского дворца

В связи с подготовкой выставки к 225-летию со дня рождения Карла Брюллова Пресс-служба Государственного Русского музея сообщает о закрытии  с 16 сентября по 17 октября нескольких залов Михайловского дворца в связи с подготовкой выставки к 225-летию со дня рождения Карла Брюллова.

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