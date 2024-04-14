NYT: Израиль отказался от удара по Ирану после разговора Нетаньяху и Байдена

ТАСС/AP/Evan Vucci Некоторые члены кабинеты военного времени Израиля предлагали ответный удар в качестве реакции на атаку Ирана, но после разговора израильского премьер-министра Биньямина Нетаньяху и президента США Джо Байдена от этого варианта отказались, сообщает газета New York Times.