📹❗️Боевая работа расчета самоходного войскового ЗРК малого радиуса действия "Стрела-10М3" по малоразмерному БПЛА оптико-электронной разведки противника на одном из операционных направлений.
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📹❗️Боевая работа расчета самоходного войскового ЗРК малого радиуса действия "Стрела-10М3" по малоразмерному БПЛА оптико-электронной разведки противника на одном из операционных направлений.