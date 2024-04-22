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Баширов: Зеленский окружает себя абсолютно преданными чиновниками в преддверии потери легитимности

Баширов: Зеленский окружает себя абсолютно преданными чиновниками в преддверии потери легитимности

Полномочия Владимира Зеленского в качестве президента Украины истекают 20 мая нынешнего года. Лидер страны отказался проводить выборы, сославшись на боевые действия и военное положение, которое Верховная рада продлевает каждые три месяца.

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Комментарии
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Eduard
С 1 апреля Зеленский уже не Президент!
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18 час.
Eduard
Теперь у Зеленского приставка&quot;Самозванец&quot;!
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18 час.
ИП
Игорь Петров
Ответить
41 мин.

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