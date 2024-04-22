Баширов: Зеленский окружает себя абсолютно преданными чиновниками в преддверии потери легитимности

Полномочия Владимира Зеленского в качестве президента Украины истекают 20 мая нынешнего года. Лидер страны отказался проводить выборы, сославшись на боевые действия и военное положение, которое Верховная рада продлевает каждые три месяца.
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