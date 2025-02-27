БАЗА 211- ВОЕНН...
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БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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Нацпроект по кадрам откровенно буксует, Голикова требует еще 116 миллиардов

Нацпроект по кадрам откровенно буксует, Голикова требует еще 116 миллиардов

Сколько на самом деле потребуется рабочих мест в будущем — вопрос, на который пока ответа нет Георгий Смирнов Фото: Кристина Кормилицына/ТАСС Материал комментируют: Никита Масленников Вице-премьер Татьяна Голикова в рамках обсуждения работы по национальным проектам заявила, что необходимо заместить 10,1 млн человек, которые выходят на пенсию, и привлечь еще 800 тыс.

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