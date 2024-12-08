Хабаровские юнармейцы приняли участие в акции "Обелиск"

На городском кладбище краевого центра на минувшей неделе состоялась акция по уходу за могилами военнослужащих, погибших при выполнении служебных обязанностей по защите Отечества.
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