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Закон, порядок, государство

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Хабаровские юнармейцы приняли участие в акции "Обелиск"

Хабаровские юнармейцы приняли участие в акции "Обелиск"

На городском кладбище краевого центра на минувшей неделе состоялась акция по уходу за могилами военнослужащих, погибших при выполнении служебных обязанностей по защите Отечества.

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