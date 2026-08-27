Восемнадцать перехватчиков на борту: украинский БЭК Magura MV11 БЭК MV11 на речном параде в Киеве, 24 августа 2026 г.
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Восемнадцать перехватчиков на борту: украинский БЭК Magura MV11 БЭК MV11 на речном параде в Киеве, 24 августа 2026 г.
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