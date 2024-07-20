Археологи обнаружили следы ртути в мексиканской гробнице

Археолог Серхио Гомес сделал уникальное открытие в мексиканском городе Теотиуакан. Он обнаружил следы жидкой ртути в трех подземных помещениях под пирамидой Пернатого змея, что является чрезвычайно редким явлением.
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