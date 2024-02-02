РИАН: Украина после крушения Ил-76 обратилась к России с просьбой

В ГУР заявили, что Киев хотел бы получить тела пленных ВСУ, погибших при крушении Ил-76РИА Новости со ссылкой на представителя главного управления разведки (ГУР) Украины Андрея Юсова пишут о том, что украинская сторона попросила Россию передать ей тела боевиков, погибших при крушении Ил-76.