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РИАН: Украина после крушения Ил-76 обратилась к России с просьбой

РИАН: Украина после крушения Ил-76 обратилась к России с просьбой

В ГУР заявили, что Киев хотел бы получить тела пленных ВСУ, погибших при крушении Ил-76РИА Новости со ссылкой на представителя главного управления разведки (ГУР) Украины Андрея Юсова пишут о том, что украинская сторона попросила Россию передать ей тела боевиков, погибших при крушении Ил-76.

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Комментарии
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ОП
Ольга Петровская
Пусть забирают,но за деньги,равные стоимости нашего самолёта выплатой родственникам пилотов...их наглость и тупость просто зашкаливают.
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17 час.

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