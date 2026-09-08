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Кухня и дом

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Почему горячая вода опасна при мытье посуды после сырого мяса

Почему горячая вода опасна при мытье посуды после сырого мяса

Каждый раз, когда на кухне появляется сырое мясо, запускается привычный сценарий: нож, доска, тарелка — всё это как можно быстрее отправляется под струю воды погорячее.

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