Почему горячая вода опасна при мытье посуды после сырого мяса

Каждый раз, когда на кухне появляется сырое мясо, запускается привычный сценарий: нож, доска, тарелка — всё это как можно быстрее отправляется под струю воды погорячее.
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