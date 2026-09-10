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Ценники вверх: какие автомобили подорожали в сентябре

Ценники вверх: какие автомобили подорожали в сентябре

Авторынок в сентябре: семь брендов подняли цены на популярные модели. Начало осени ознаменовалось новой волной корректировки цен на российском автомобильном рынке.

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