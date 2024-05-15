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Небензя: место Зеленского и его соратников находится на свалке истории

Небензя: место Зеленского и его соратников находится на свалке истории

Постоянный представитель России при Организации Объединенных Наций (ООН) Василий Небензя 14 мая на заседании Совета Безопасности по украинской тематике заявил что президент Украины Владимир Зеленский и его соратники должны быть отправлены на свалку истории.

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Комментарии
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ЛЛ
Леонид Ла Рошель
Да уж больно добр, наш уважаемый Василий Алексеевич. Место наркопюрера и его команды на скамье подсудимых, а еще лучше сразу к стенке или на эшафот, примерить пеньковый галстук.
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