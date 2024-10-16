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В Китае запустили спутник дистанционного зондирования Земли

В Китае запустили спутник дистанционного зондирования Земли

Первая партия из 18 спутников G60 Starlink была запущена 6 августа.Китай запустил вторую партию спутников системы Qianfan («Тысяча парусов»), также известной как G60 Starlink и являющейся аналогом системы Starlink от SpaceX.

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