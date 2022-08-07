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Защитника «Дортмунда» Шульца обвиняют в домашнем насилии. Бывшая девушка игрока утверждает, что он пинал ее в живот за 2 недели до родов

Защитника «Боруссии» Нико Шульца обвиняют в насилии по отношению к беременной девушке. Bild и Ruhr Nachrichten, ссылаясь на информацию, полученную от прокурора земли Северный Рейн-Вестфалия, пишут, что в отношении Шульца сейчас идет расследование.

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