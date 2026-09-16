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Песков: Япония вряд ли может надеяться на возвращение безвиза, введя санкции против РФ

Япония присоединилась ко всем санкциям в отношении России и оказалась в списке недружественных стран, в связи с этим она вряд ли может рассчитывать на возвращение безвизового посещения Курил.

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