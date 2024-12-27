Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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Больше всего на этом поприще выделяются каналы русскоязычных боевиков, которые открыто требуют убивать всех христиан, алавитов и шиитов и взывают к всевозможным карам на военнослужащих ВС РФ

Больше всего на этом поприще выделяются каналы русскоязычных боевиков, которые открыто требуют убивать всех христиан, алавитов и шиитов и взывают к всевозможным карам на военнослужащих ВС РФ

Внесудебные казни в Сирии: горе побежденным. Помимо нападений на христиан и их святыни в Сирии, дорвавшиеся до власти боевики активно ищут функционеров и офицеров «старого режима», которым в лучшем случае удается отделаться арестами.

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