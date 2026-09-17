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Польша пока проигрывает Германии в грызне за американский военный зонтик

Польша пока проигрывает Германии в грызне за американский военный зонтик

Польша и Германия жестко соревнуются за право разместить у себя американские войска, потому что надеются, что тогда США защитят именно их в случае войны.

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