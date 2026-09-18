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Mitsuoka превратила Mazda MX-5 в Corvette из 1950-х

Mitsuoka превратила Mazda MX-5 в Corvette из 1950-х

Японская компания Mitsuoka, известная своими экстравагантными проектами по превращению современных автомобилей в ретрокары, запустила тизер-сайт своей новой модели LA1, официальная презентация которой запланирована на 26 ноября.

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