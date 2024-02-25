Глава Запорожской области рассказал о выселении жителей, не поддержавших СВО

По словам губернатора, такую меру применяли до того, как регион стал частью РоссииИз Запорожской области до ее вхождения в состав России выселяли тех, кто не поддержал специальную военную операцию, оскорблял флаг, гимн и президента страны, заявил губернатор региона Евгений Балицкий.