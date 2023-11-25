Двое детей погибли в огне в пригороде Челябинска

В Сосновском районе во время пожара погибли два маленьких ребенка. Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ГУ МЧС по Челябинской области, трагедия произошла сегодня, 25 ноября, в поселке Мирный Сосновского района.
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