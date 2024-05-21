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Двойные стандарты: представитель Госдепа США назвал законными решения МУС в отношении России, но не Израиля

Двойные стандарты: представитель Госдепа США назвал законными решения МУС в отношении России, но не Израиля

Хотя Соединенные Штаты не подписали и не ратифицировали Римский статут, на основании которого действует Международный уголовный суд (ICC) в Гааге (не путать с аналогичным при ООН), Вашингтон вовсю использует эту организацию в своих интересах.

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