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«Лоббирование против азартных игр обычно проводят представители нелегалов». Николай Оганезов – о возможных посадках в тюрьму за посещение казино в Киргизии

Советник генерального директора «Фонбет» Николай Оганезов отреагировал на предложение киргизского депутата сажать граждан страны в тюрьму за игру в казино.

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