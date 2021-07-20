Глава WADA высказался о работе по восстановлению статуса РУСАДА

Глава Всемирного антидопингового агентства (WADA) Витольд Банька во время выступления на 138-й сессии Международного олимпийского комитета (МОК) заявил о продолжении работы с Российским антидопинговым агентством (РУСАДА) над восстановлением статуса.
Глава Всемирного антидопингового агентства (WADA) Витольд Банька во время выступления на 138-й сессии Международного олимпийского комитета (МОК) заявил о продолжении работы с Российским антидопинговым агентством (РУСАДА) над восстановлением статуса.
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