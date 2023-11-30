«Только «Динамо»»: Бессмертный отреагировал на слухе о переходе в «Зенит»

Защитник московского “Динамо” Станислав Бессмертный ответил на слухе об интересе со стороны “Зенита”.
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