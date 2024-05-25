Украинские военные и мирные жители Одессы столкнулись в курортном районе Аркадия. О массовой драке между военнослужащими Вооруженных сил Украины (ВСУ) и жителями города 24 мая написало украинское издание «Страна.
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