Политический деятель из Франции Флориан Филиппо указал на тот факт, что правительство Соединённых Штатов утвердилось во мнении о том, что следует начать выставлять виновным в провалах марионеточного руководителя киевского режима Владимира Зеленского.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии