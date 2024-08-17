Движение транспорта в Уфе ограничено из-за легкоатлетического забега памяти заслуженных тренеров

В связи с проведением легкоатлетического забега памяти заслуженных тренеров Башкирии Рашита Мунирова и Николая Попова, который состоится 7 сентября в Уфе, часть дорог вокруг парка Николая Гастелло будет перекрыта.
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