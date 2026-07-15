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Великобритания выпустит первую цифровую гособлигацию к началу 2027 года

Министр финансов Великобритании Рэйчел Ривз заявила, что страна намерена стать первой крупной развитой экономикой, выпустившей суверенную цифровую облигацию, — размещение запланировано на начало следующего года.

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