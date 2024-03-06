В минздраве ЛНР рассказали о состоянии пострадавших при подрыве автобуса на мине

Трое пострадавших при подрыве автобуса на мине в в поселке Донецкий Луганской Народной Республике (ЛНР) находятся в состоянии средней тяжести, сообщает 6 марта министр здравоохранения региона Наталия Пащенко.
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