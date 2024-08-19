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Жители Суджанского района рассказали об иностранных наёмниках в Курской области

Жители Суджанского района рассказали об иностранных наёмниках в Курской области

Боевики из Франции и Польши участвовали в нападении на регион, утверждают свидетели.Жительница приграничного села в Суджанском районе  Курской области рассказала, что в населённый пункт заходили иностранные наёмники, в том числе из Франции и Польши.

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