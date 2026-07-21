"Сломал ребра". Американцы проверили броню, рассчитанную на танковый патрон

Возможно ли создать бронежилет, способный остановить огромный разрывной патрон калибра .50? И даже если такой жилет остановит пулю, предотвратит ли это смерть от травм? Американский оружейный эксперт Майкл Джонс разобрался в этом вопросе.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии