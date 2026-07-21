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Порядок, государство

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"Сломал ребра". Американцы проверили броню, рассчитанную на танковый патрон

"Сломал ребра". Американцы проверили броню, рассчитанную на танковый патрон

Возможно ли создать бронежилет, способный остановить огромный разрывной патрон калибра .50? И даже если такой жилет остановит пулю, предотвратит ли это смерть от травм? Американский оружейный эксперт Майкл Джонс разобрался в этом вопросе.

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