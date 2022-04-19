В Уссурийской таможне назначен первый заместитель начальника таможни

В Уссурийской таможне назначен первый заместитель начальника таможни

В Уссурийской таможне новое назначение. Первым заместителем начальника Уссурийской таможни стал подполковник таможенной службы Глеб Кича, сообщили ИА UssurMedia в пресс-службе ведомства.

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