Военное обозрение

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Спецподразделения полиции Армении начали задержания лидеров оппозиции, протестующие продолжают требовать отставки Пашиняна

Спецподразделения полиции Армении начали задержания лидеров оппозиции, протестующие продолжают требовать отставки Пашиняна

Премьер Армении Никол Пашинян выполняет свое обещание "жестко" ответить на выступления армянской оппозиции, требующей его отставки из-за сдачи Нагорного Карабаха.

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