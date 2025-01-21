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Аналитик Меркурис: Ударами ATACMS Киев хочет склонить Трампа к военной позиции

Аналитик Меркурис: Ударами ATACMS Киев хочет склонить Трампа к военной позиции

Британский военный аналитик Александр Меркурис высказал предположение, что Киев наносит удары по территории России ракетами ATACMS, чтобы убедить нового президента США Дональда Трампа занять более воинственную позицию.

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