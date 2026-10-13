Более 6 тыс. человек пострадали при землетрясении в Панаме

REUTERS/Enea Lebrun Землетрясение в Панаме затронуло более 6 тысяч человек, при этом смертей удалось избежать.
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