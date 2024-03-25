Пугачевскую плотину благоустроят в Шаховской в этом году

Благоустройство Пугачевской плотины проведут в этом году в городском округе Шаховская. Работы пройдут по программе «Формирование комфортной городской среды» в рамках национального проекта «Жилье и городская среда».
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