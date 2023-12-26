«Толкнул в спину»: охранник рассказал о стычке с Филиппом Киркоровым

Пострадавший охранник раскрыл детали стычки с Филиппом Киркоровым Стычка между артистом Филиппом Киркоровым и охранником одной из московских концертных площадок Александром Коротким, продолжает обрастать новыми подробностями.
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