Скандал в Эстонии: местный телеканал выпустил сюжет, выставивший дураками русскоязычных детей

Эстонское новостное издание ERR делится подробностями громкого скандала на языковой почве, вспыхнувшего после выхода на эстонском Кanal 2 наовостной передачи Reporter с сюжетом о переходе на эстоноязычное образование.
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