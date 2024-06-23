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В провинции Хунань ищут восьмерых пропавших без вести после оползня

В провинции Хунань ищут восьмерых пропавших без вести после оползня

В Китае произошло смещение грунтовых масс. В результате исчезли восемь человек. В центральной части Китая в провинции Доуси Синьхуан-Дунского автономного уезда городского округа Хуайхуа горные породы пошли вниз по склонам.

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