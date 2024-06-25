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Царьград

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Актер Сергей Светлаков сжег автомобиль на пляже в городе Геленджик

Актер Сергей Светлаков сжег автомобиль на пляже в городе Геленджик

Кадры с горящей машиной появились в социальных сетях.Сергей Светлаков сжег свой автомобиль прямо на пляже в Геленжике.

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