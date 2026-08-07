Кристофер Нолан подвергся критике из-за выбора актрисы для "Одиссеи"

Фильм «Одиссея» Кристофера Нолана вызвал критику за выбор Люпиты Нионго на роль Елены Троянской. Несмотря на недовольство блогеров и зрителей, в том числе и российских, картина привлекла внимание аудитории и создала активное обсуждение в Сети.