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Царьград

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Кристофер Нолан подвергся критике из-за выбора актрисы для "Одиссеи"

Кристофер Нолан подвергся критике из-за выбора актрисы для "Одиссеи"

Фильм «Одиссея» Кристофера Нолана вызвал критику за выбор Люпиты Нионго на роль Елены Троянской. Несмотря на недовольство блогеров и зрителей, в том числе и российских, картина привлекла внимание аудитории и создала активное обсуждение в Сети.

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